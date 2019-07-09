Hakkari’de PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti

Hakkari’de PKK’nın askeri araca düzenlediği saldırı sonucunda iki asker hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bir asker de yaralandı.
Yaramazlara biraz batar!
Hakkari’de PKK’nın askeri araca düzenlediği saldırı sonucunda iki asker hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bir asker de yaralandı.
Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs), Türkiye’nin petrol ve doğalgaz aramak ikinci bir sondaj gemisi göndererek karasularını ihlal ettiğini öne sürerek, bu durumu ‘şiddetle kınadığını’ açıkladı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası deponun yer aldığı binada yangın çıktı.İlk belirlemelere göre patlama ve yangında yaralıların olduğu bildiriliyor.
Bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, seçilmesi dolayısıyla tebrik eden AKP’li ilçe belediye başkanları, öğleden sonra Esenler Belediye Başkanı ve AKP İBB Meclis Grubu başkanı M. Tevfik Göksu ile yaşanan tartışmadan sonra, akşam saatlerindeki ’39 ilçe belediyesi’ toplantısına son anda katılmadı.
Libya’da Hafter güçleri tarafından alıkonulan, Türkiye’nin girişimleriyle serbest bırakılan altı Türk denizci İstanbul’da geldi.
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boğaz’da, gezi tekneleri ve eğlence mekanlarında ses denetimi yaptı.