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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti

Hakkari’de PKK’nın askeri araca düzenlediği saldırı sonucunda iki asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bir asker de yaralandı.

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