Hakkari’de PKK saldırısı: Bir özel harekat polisi hayatını kaybetti

Hakkari’deki PKK saldırısında 26 yaşındaki özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz hayatını kaybetti.

Saldırı dün akşam Yüksekova ilçesine 20 kilometre mesafedeki Çobanpınar köyü Meskan tepe mevkiinde saat 23.00 sıralarında düzenlendi.

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PKK’lılar önceden yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı, görevden dönen özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Saldırıda biri ağır dokuz polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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Saldırıda yaralanan Yılmaz, daha sonra Hakkari’ye sevk edildi. Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı olan ve tarih öğretmenliği bölümünden mezun polisin iki yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Saldırıda yaralanan diğer sekiz polis memurunun tedavileri sürüyor.