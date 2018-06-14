Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

 

Hakkari’deki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre PKK’lılar bugün Çukurca ilçesindeki Zengil Tepe üs bölgesine güdümlü füzeyle saldırdı.

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Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, dört asker yaralandı.


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