Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’deki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre PKK’lılar bugün Çukurca ilçesindeki Zengil Tepe üs bölgesine güdümlü füzeyle saldırdı.
Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, dört asker yaralandı.
Yaramazlara biraz batar!
Hakkari’deki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre PKK’lılar bugün Çukurca ilçesindeki Zengil Tepe üs bölgesine güdümlü füzeyle saldırdı.
Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, dört asker yaralandı.
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisinin aday olmasını yanlış bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘diploma’yla yanıt verdi.
Hakkari’deki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti.
Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinin CHP’li belediyeleri vatandaşların 24 Haziran seçim gününde tatile gelmeyip sandık başına gitmesi için esprili bir kampanya başlattı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu ve Sinop’un ardından üçüncü nükleer santralın Trakya’ya yapılacağını söyledi.
Genelkurmay başkanlığı, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin ‘Menbiç Uygulama Planı’nda mutabık kaldığını duyurdu.