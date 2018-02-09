Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda bir sözleşmeli er hayatını kaybetti.
Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.
Yaramazlara biraz batar!
Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda bir sözleşmeli er hayatını kaybetti.
Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.
Sponsor görüşmesinde Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun kendisine “Bayan sporculara yardım etmem, günahtır” dediği iddia edilen Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak’tan yanıt geldi: “Yanlış anlaşılma var. Çok üzgünüm. Sayın genel müdürden beni affetmesini bekliyorum.”
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün yaptığı görüşmesinde seçim ittifakı konusunda herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda bir sözleşmeli er hayatını kaybetti.
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Kızılay’ın topladığı kanı, plazma, eritrosit, trombosit olarak ayrıştırarak kullanıma sunduğunu ve kullanım fazlası kan ürünlerini yurt dışındaki tekellere sattığını öner sürdü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.