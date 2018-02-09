Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.