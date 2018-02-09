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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

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Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda bir sözleşmeli er hayatını kaybetti.

Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.

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Erdoğan’ın annesinin adını taşıyan okulun yanındaki yurt TÜRGEV’e verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.

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