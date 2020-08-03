Hakkari’de pikniğe gidenleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: Altı kişi hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde piknik için Göllerbaşı bölgesine gidenleri taşıyan bir araç uçuruma yuvarlandı. Altı kişi yaşamını yitirdi. Bir kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta yaralanan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi almak için Hakkari Devlet Hastanesi’ne gitti.

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Akbıyık şöyle konuştu: “Ölenlerin dördü milli eğitim müdürlüğü çalışanı, ikisi de sivil vatandaş. Ayrıca bir milli eğitim müdürlüğü personeli vatandaşımız yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. “

Kazanın nedeninin araştırıldığını anlatan Akbıyık, “Cenazelerimizi bölgeden aldık. Yaralımız şu an hastanede gerekli müdahale yapılıyor” dedi.

Kaza haberini duyan çok sayıda kişi Yüksekova Devlet Hastanesi’nin önünde toplandı.