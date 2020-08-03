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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de pikniğe gidenleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: Altı kişi hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde piknik için Göllerbaşı bölgesine gidenleri taşıyan bir araç uçuruma yuvarlandı. Altı kişi yaşamını yitirdi. Bir kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta yaralanan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi almak için Hakkari Devlet Hastanesi’ne gitti.

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Akbıyık şöyle konuştu: “Ölenlerin dördü milli eğitim müdürlüğü çalışanı, ikisi de sivil vatandaş. Ayrıca bir milli eğitim müdürlüğü personeli vatandaşımız yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Kazanın nedeninin araştırıldığını anlatan Akbıyık, “Cenazelerimizi bölgeden aldık. Yaralımız şu an hastanede gerekli müdahale yapılıyor” dedi.

Kaza haberini duyan çok sayıda kişi Yüksekova Devlet Hastanesi’nin önünde toplandı.

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