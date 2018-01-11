Hakkari’de okulda yemek yiyen 176 öğrenci hastanelik oldu

Hakkari’de aynı okuldan 176 öğrenci yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyündeki ilk ve ortaokulda okuyan 150 öğrenci, öğle yemeğinden sonra ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı.

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Okul yönetiminin haber vermesi üzerine gelen ambulanslarla öğrenciler Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğlen ne yedikleri konusunda bilgi verilmeyen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hastaneye getirilen öğrencilerin tedavisi sürerken aynı köyden 26 öğrencinin daha benzer şikayetle hastaneye gelmesiyle yemekten etkilenen öğrenci sayısı 176’ya yükseldi.

‘Diğer okullarda sıkıntı yok’

Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, okulda eğitim gören 400 öğrenciye öğlen yemeği verildiğini belirterek şunları söyledi: “176 öğrenci zehirlenme tanısıyla hastaneye kaldırdık. Öğrencilerimizin büyük kısmı ayakta tedavi gördü ve taburcu edildi. Bununla ilgili aynı yemek farklı okullarda da öğrencilere verildi. Ancak o okullarda bir sıkıntı yok. Burayla ilgili gerekli incelemeleri başlattık. Nedenini en kısa zamanda bulup gerekli önlemleri alacağız.”

Kaymakam Muhammet Fuat Türkman da hastaneye giderek hastane yetkililerinden bilgi alıp öğrencilerle bir süre sohbet etti.