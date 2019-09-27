Hakkari’de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: İki öğrenci yaşamını yitirdi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada iki öğrenci hayatını kaybederken dört öğrenci ve servis sürücüsü yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik’in Gelişen köyü yakınlarında bugün öğlen saatlerinde meydana geldi.

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Öğrencileri köy yakınındaki Toklu mezrasına götüren minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Durumu ağır olan iki öğrenci ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla iligili polis soruşturması devam ediyor.