Hakkari’de Kürt sorununa ‘3 B formülü’nü açıklayan İnce: Erdoğan ancak iflas açıklar

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hakkari’de düzenlediği mitingde HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrıda bulunarak, Kürt sorununu ‘3 B formülü’ ile çözeceklerini söyledi.

İnce, Kürt sorununu barış, bölüşme ve büyüme ile çözeceklerini kaydetti.

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“Bizde ayrı gayrı yok. Dün Edirne’deydim. Bugün Hakkari’de. Türkiye haritasını gözünün önüne getir. Bir kardeşlik köprüsü kurmak için Hakkari’deyim” diyen İnce’nin konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin kardeşliğe, huzura, demokrasiye ve özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Hiçkimseyi dışlamadan, herkesi severek… Sayın Temel Karamollaoğlu’na gittim. Başarılar diledim. Oradan Meral Akşener’e gittim. Sonra dün sayın Sayın Demirtaş’ın yanına gittim.”

İnce’nin bu ifadesinin ardından yurttaşlar “Selo başkan” sloganları attı.

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İnce’nin “Erdoğan’ın yanına gittim. Ona da başarılar diledim” sözleri sonrası mitingdeki kalabalıktan yuhala sesleri yükselmesi üzerine İnce, “Lütfen yuhalamayın” diye uyarıda bulundu.

‘Sorunumuz Kürt sorunu, açık yüreklilikle söyleyelim’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la dün akşamki görüşmesine de değinen İnce, “Erdoğan dünkü görüşmemizde banan Hakkari’deki mitinginde Türk bayrağı olacak mı diye sordu? İşte bayraklar burada” diyerek şöyle devam etti: “Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Bir sorunumuz var. Sorunumuz Kürt sorunu, açık yüreklilikle söyleyelim. Asıl Kürt sorunu ahlak sorunudur. Politikacılar gelir burada Kürtlerin hoşuna gidecek şeyler söyler. Sonra gider başka yerde konuştuklarını unutur. Burada yapacağım konuşmayı Rize’de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben.”

İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle:

‘3 B formülü’

“Bu sorunları 3 B ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Barışacağız, ekonomimiz büyüyecek ve bu büyümeden Hakkari’de payını alacak.Türkiye’yi büyütürken, adil paylaştırırken karşımıza düşmanlar çıkacak. Emperyalistler çıkacak. İç düşmanlar çıkacak. Ölümü göze almak gerek.

16 yıldır iktidarda olan birisi ben şunu yapacağım diyebilir mi? Manifestoyu ben açıklarım. O ancak iflas bayrağını açıklayabilir.

CHP gelirse sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar. Size söz veriyorum. İster sokakta, ister devlette tak. Nerede takmak istersen tak. Bu konu geri dönmemek üzere kapanmıştır.”

Mal beyanını açıkladı

İnce mal beyanını basın mensuplarıyla paylaşarak şöyle dedi: “Evim kira değil. Babamızdan üç beş mülkümüz var. Beş yıl sonra tekrar paylaşacağım. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Sizden tek bir şey istiyorum. Bana bir avuç pirinç verin, size bir kazan pilav yapayım. Ülkemiz kötü yönetildiği için, soyulduğu için ne yazık ki insanlarımız fakir. Otobüs yolcuların istediği yere gitmelidir. Şoför Erdoğan kendi istediğini yapıyor. Şoförü değiştireceğiz.”

‘Tutuklu cumhurbaşkanı adayı olmaz’

Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrı yapan İnce, “Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim gelsin yarışsın. Ben gidip onun partisine oy vereğim diye bir şey yok. Ben kendime vereceğim. Yarış adil olmalı. Bütün adaylar yarışmalı. Hakkaniyet böyle olur. Bunu Edirne’de de, Hakkari’de de, Trabzon’da da söylerim. Yarın Erdoğan da mağdur olsa, onun da adil şekilde yarışa girmesini isterim” diye konuştu.