Hakkari’de eylem yasağı bir ay daha uzatıldı

Hakkari valiliği, 18 Mayıs’ta aldığı aldığı eylem ve etkinlikleri yasaklama kararını bir ay daha uzattı.

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Yasağın gerekçesinin ‘terör örgütlerinin yapacağı olası provokatif saldırıları engellemek’ olarak açıklandığı valilik yazısında şu ifadelere yer verildi: “2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19 Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, dış ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 18/06/2019 tarihi saat:00.00’dan 17/07/2019 tarihi saat:23.59’a kadar 30 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.”