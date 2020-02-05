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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de bir asker, el bombası patlamasında hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, el bombasının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çelik’in acı haberi memleketi Kayseri’nin Develi ilçesindeki ailesine ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Hakkari’nin Çukurca ilçesi 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu (Seriberi) Üs Bölgesi’nde, saat 14:00 sıralarında, el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, yaralandı. Çelik, yapılan ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari Çukurca’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur.”

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