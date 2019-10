Hakkari’de beş ilçe, 14 günlüğüne ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Valilik, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan beş bölgeyi 14 gün süreyle ‘vatandaşların can ve mal güvenliği için emniyet ve asayiş temin etmek’ amacıyla özel güvenlik bölgesi ilan etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Valiliğin yazılı açıklamasında söz konusu düzenlemenin ‘mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi’ nedeniyle yapıldığı dile getirildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölge 14.10.2019 günü saat 00:00:01’den 28.10.2019 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.”