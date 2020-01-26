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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de beş bölgeye girişler yasaklandı

Hakkari merkez ve ilçelerindeki beş bölgeye 15 gün boyunca girişler yasaklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili Hakkari valiliğinin açıklaması şöyle: “2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan; 5 bölge 27 Ocak – 10 Şubat 2020 tarihleri arasında ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.”

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