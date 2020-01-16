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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de atış eğitiminde iki asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada iki asker hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı.

Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi, dün atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu yaşamını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın olaya ilişkin açıklaması şöyle: “Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.”

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