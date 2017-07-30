Hakkari’de askerler aynı birlikteki bir arkadaşlarını yanlışlıkla öldürdü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla açılan ateşle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er 26 yaşındaki Semih Akyıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Hakkari- Van karayolu emniyetini almak için Çukurca’daki Testere Mevkii’nde konuşlanan birliklerde dün akşam personel değişimi sırasında meydana geldi. Nöbeti bitiren askerler mevzileri terk ederken, aynı birlikteki başka asker PKK tarafından sızma yapıldığını sanıp yanlışlıkla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sözleşmeli er Akyıldız ağır yaralandı.

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Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akyıldız, hayatını kaybetti. Akyıldız için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı’nda uğurlama töreni yapıldı. Törenin ardından cenaze, Akyıldız’ın memleketi Kütahya’ya gönderildi.