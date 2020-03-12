Hakkari’de 12 bölgeye yıl sonuna kadar sivil girişi yasaklandı

Hakkari valiliği, ‘emniyet ve asayiş temin etmek için‘ il genelinde 12 bölgenin yıl sonuna kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi‘ ilan edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İlan edilen bölgeler yıl sonuna kadar sivillerin girişlerine yasaklandı.

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Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince kent merkezi, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilen bölgeler şöyle: “Cevizli Köyü Çaldağı bölgesi (Çukurca), Çığlı / Akkaya Köyü Erdağı bölgesi (Çukurca), Gündeş Köyü Adune Dağı bölgesi (Çukurca), Cevizli/Kayalık Köyü Han Yaylası bölgesi (Çukurca), Gündeş Köyü Kemer Dağı bölgesi (Çukurca), Meşeli Köyü Kasran bölgesi (Çukurca), Kamışlı Gıre – Özpınar Dağları ve İkiyaka Dağları mevki (Yüksekova), Şemdinli kuzeybatı bölgesi, Karanlık Dağ (Hakkari Merkez), Kırıkdağ-Buzul-Kandil-Alandüzü (Hakkari Merkez), Oğul -Ceylanlı- Çimenli-Geçimli-Kazan (Hakkari Merkez) ve Taşbaşı-İğdeli.”