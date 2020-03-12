Hakkari’de 12 bölgeye yıl sonuna kadar sivil girişi yasaklandı

Hakkari valiliği, ‘emniyet ve asayiş temin etmek için‘ il genelinde 12 bölgenin yıl sonuna kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi‘ ilan edildiğini açıkladı.
İlan edilen bölgeler yıl sonuna kadar sivillerin girişlerine yasaklandı.
Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince kent merkezi, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilen bölgeler şöyle: “Cevizli Köyü Çaldağı bölgesi (Çukurca), Çığlı / Akkaya Köyü Erdağı bölgesi (Çukurca), Gündeş Köyü Adune Dağı bölgesi (Çukurca), Cevizli/Kayalık Köyü Han Yaylası bölgesi (Çukurca), Gündeş Köyü Kemer Dağı bölgesi (Çukurca), Meşeli Köyü Kasran bölgesi (Çukurca), Kamışlı Gıre – Özpınar Dağları ve İkiyaka Dağları mevki (Yüksekova), Şemdinli kuzeybatı bölgesi, Karanlık Dağ (Hakkari Merkez), Kırıkdağ-Buzul-Kandil-Alandüzü (Hakkari Merkez), Oğul -Ceylanlı- Çimenli-Geçimli-Kazan (Hakkari Merkez) ve Taşbaşı-İğdeli.”