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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Faik Karavelioğulları evinde ölü bulundu

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Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekova Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik Karavelioğulları, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA

Gazi Mahallesi’ndeki bir apartmandaki dairede yaşayan 50 yaşındaki Karavelioğulları’nın beş gün boyunca okula gelmemesi ve il dışında olan eşinin de telefonla kendisine ulaşamaması üzerine polise haber verildi.

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Çilingire kapıyı açtırarak eve giren polis, akademisyenin cansız bedenini buldu.

Karavelioğulları’nın cenezesi, otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Antalya nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Karavelioğulları’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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