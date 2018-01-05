Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Faik Karavelioğulları evinde ölü bulundu

Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekova Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik Karavelioğulları, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gazi Mahallesi’ndeki bir apartmandaki dairede yaşayan 50 yaşındaki Karavelioğulları’nın beş gün boyunca okula gelmemesi ve il dışında olan eşinin de telefonla kendisine ulaşamaması üzerine polise haber verildi.

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Çilingire kapıyı açtırarak eve giren polis, akademisyenin cansız bedenini buldu.

Karavelioğulları’nın cenezesi, otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Antalya nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Karavelioğulları’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.