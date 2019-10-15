Hakkari dahil birçok HDP’li belediyede gözaltı operasyonları

Van, Hakkari ve Mardin’de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda HDP’li belediye başkanı ve meclis üyesi gözaltına alındı.
Van’ın Erciş ilçesinde başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında belediye başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, ilçe başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir de gözaltına alındı.
Mardin’de Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, yardımcısı Ferhat Kut ve belediye meclis üyesi Mehmet Emin Alkan da gözaltına alınanlar arasında.
Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman ve Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li İrfan Sarı da polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.