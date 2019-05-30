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Yaramazlara biraz batar!

Hakimin etek boyunu kısa bulduğu avukat, aynı kıyafetle fotoğrafını paylaştı

Bir hakimin etek boyunu kısa bulduğu avukat Tuğçe Çetin, bugün aynı kıyafetle söz konusu duruşmanın yapıldığı salonun önüne giderek fotoğrafını paylaştı.

”Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz” diyen Çetin, İstanbul Barosu başkanına ve diğer meslektaşlarına teşekkür etti.

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Hakim Mehmet Yoylu, dün yapılan bir davada davacı avukatı Çetin’in etek boyunu kısa bulmuş, tutanak tutturmuş ve cep telefonuyla fotoğrafının çekilerek baroya gönderilmesini istemişti.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Yoylu, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

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