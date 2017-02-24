Hakimden istismar mağduru çocuğa: Kurda kuşa yem olma, ayaklarının üstünde dur

İstanbul’da bir hakim istismar mağduru bir çocuğa, “Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Kurda kuşa yem olma” dedi.

İddiaya göre Bahçelievler’de M.Y.A. isimli adam, aynı evde yaşadığı sevgilisinin 14 yaşındaki kızı B.N.E.’ye 2013-2014 yıllarında istismarda bulundu.

Sanık ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından 13 yıl üç aydan 29,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

‘Zincirleme cinsel istismar’dan ceza istendi

Davanın Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı Hüseyin Parlakkılıç, sanığın suçu kabul etmemesine rağmen B.N.E.’nin ‘ısrarlı şekilde birbiriyle örtüşen anlatımları ve olayları samimi anlattığına dair izlenimle sanık hakkında iftira yapmasını gerektirecek bir neden görülmediğini’ söyledi.

Sanık hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan’ beraat talep eden savcı, sanığın ‘zincirleme cinsel istismar’dan 10 yıldan 26 yıl üç 3 aya kadar hapsini istedi.

‘Aynı evi paylaşmak zorundayım’

Tutuksuz yargılanan sanığın katılmadığı duruşmada konuşan 18 yaşındaki B.N.E, daha önce annesinin birlikte yaşadığı bir kişi nedeniyle evden kaçtığını söyledi.

B.N.E., “Sanık da zaten bunu koz olarak kullanıyordu. Ve bana ‘Annen benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben bu evde senin için kalıyorum’ diyordu. Taciz içerikli mesajları vardı” dedi.

Sanıkla aynı evi paylaşmak zorunda kaldığını anlatan B.N.E., 14 yaşındayken 2013-2014 yıllarında cinsel istimara maruz bırakıldığını anlattı. B.N.E., “Kendisiyle ‘Merhaba’ diyecek bir diyaloğum bile bulunmamaktadır” diye konuştu.

‘Kurda kuşa yem olma’

Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel de duruşmanın sonunda B.N.E.’ye şunları söyledi: “Senden bir yaş küçük kızım var. Yaşın genç. Sen ayaklarının üzerinde durabilen, başarılı bir insan olmalısın. Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Toplumdaki kötü insanlardan koru kendini. Kurda kuşa yem olma. Bundan sonra da kimseye ihtiyacın olmasın. İlla devlet koruması istiyorsan avukatınla devlet desteği için yardım isteyebilirsin.”