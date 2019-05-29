Hakimden avukata ‘etek boyu’ müdahalesine soruşturma

İstanbul Anadolu 2’nci İş Mahkemesi’nde görülen duruşmada, hakim Mehmet Yoylu, davacı avukatın etek boyunu kısa bularak, bunun mevzuata aykırı olduğunu söylediği bildirildi. Hakimin avukatın fotoğrafını çekip İstanbul Barosu’na göndererek, şikayette bulunmak istediği öne sürüldü. Olayın mahkeme tutanağına da geçtiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu, hakim hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz da hakim hakkında soruşturma izni verildiğini açıklayarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Hakimin sözleri mahkeme tutanağına şöyle yansıdı: ”Davacı vekilinin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğu bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğu giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğu görüldü…”

Fotoğraf: DHA

Tutanakta, mahkeme başkanının etek boyuyla ilgili tespitini baroya şikayet etmek için fotoğraflamak istediğine dair sözleri de yer buldu: ”Davacı avukatın etek boyunun çok kısa olduğu ve bir yanlış anlamaya vesile olmaması için hakimin kısa değerlendirmesi ile huzurda bulunan avukatların kısa değerlendirmesinin aynı olmayacağının nazara alınarak cep telefonu ile baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu çekilmesi.”

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Duruşma salonunda bulunan davalı ve davacı avukatların bunun özgürlük alanı ile ilgili olduğu ve müdahale edilmemesi gerektiğini söylediği kaydedildi.

Hakimin etek boyundan şikayet ettiği avukatınsa fotoğraflarının çekilmesine izin vermediği belirtildi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Eroğlu şöyle konuştu: ”Bir hakim hiçbir avukata değil böyle bir beyanda bulunması bu konuda hiçbir şekilde yorum yapamaz. Yapılacak tek uyarı kastı aşan beyanlardır. Bizim meslek kurallarımızı ve kıyafet genelgemiz var. Orada da hiçbir şekilde bu konuda bir hüküm yok. Dolayısıyla hakimin yaptığı son derece yanlış bir davranış ve aynı zamanda bir suç. Bunu şiddetle kınıyoruz.”

Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde üzücü bir olay yaşanmıştır.

Mahkemenin hakimi, bir kadın avukatın kıyafetine karışmıştır. Yetkisini kötüye kullanmıştır. Mahkemesini küçük düşürmüştür. Aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kiyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir.

Bu hakim daha önce Balıkesir’de bir meslektaşımıza kürsüden hakaret edip onu darp etmiş olan bir kişidir. Sorunludur. Bugün yaşanan olay bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından derhal HSK ile görüşülmüştür. HSK, hakim hakkında şu an itibariyle soruşturma açmıştır.

Meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kuşkusuz bu olayı sonuna kadar takip edeceğiz.”

İstanbul Barosu, Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu da ”Bu zihniyet, kadına saat kaçta, neredeydin, ne içmiştin diyen zihniyetin uzantısıdır. Kınıyoruz” dedi.