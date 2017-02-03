Hakim ve savcılara ‘ek zam’ memurları kızdırdı: Adaletsizlik

Hükümetin hakim ve savcılara KHK’yla yapacağı zam haberi sonrasında ocak ayında ortalama 81 lira zam alan memurlar da ek artış talebinde bulundu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre KHK’yla yapılacak yeni düzenleme 1’inci sınıf hakim ve savcıların maaşına 2 bin 700 TL zammı öngörüyor. Yapılması planlanan tazminat artışından 11 bin 116 hâkim, 4 bin 828 savcı olmak üzere toplam 15 bin 944 yargı mensubunun yararlanacak.

Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 3 milyon çalışanın ve iki milyon emeklinin ‘yok sayıldığını’ belirtti: “Bu, büyük bir adaletsizliğin doğmasına neden olacaktır.” Aynı uygulamanın üç yıl önce de yapıldığını hatırlatan Koncuk, hakim ve savcıların maaşlarına zam yapılırken diğer adalet teşkilatı çalışanlarının bu artıştan mahrum bırakıldığını vurguladı.

Koncuk, memurların eriyen maaşlarının telafisini istediklerini, nöbet ücretlerinin artması, fazla mesai ödemesinin yeniden uygulanması, ek ders ücretlerinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Koncuk sözlerini şöyle tamamladı: “Memurları altı ay boyunca 81.1 TL’ye mahkûm eden anlayış, bir kalemde hâkim ve savcılara bu paranın tam 37 katını vermeyi vaat ederken, diğer adalet çalışanlarını ve tüm memurları yok saymaktadır. Hâkim ve savcılarımıza yönelik bir düzenleme yapılırken diğer kamu görevlileri bir köşeye atılmamalıdır.”