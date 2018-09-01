Hakim HDP’yi ‘şüpheli’ olarak andı: Miting bildirileri toplatıldı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 2 Eylül’de düzenlemek istediği miting için dağıttığı bildirilere toplatma kararı çıktı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre HDP, yarın Bakırköy’de 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenleyecek. Bunun için de günler öncesinden hazırlatılan, ‘Barıştan, özgürlükten, demokrasiden vazgeçmeyeceğiz’ başlıklı bildiriler dağıtılmaya başlandı.

Reklam

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, bildirilerdeki ifadelerden bazılarının ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici’ olduğu iddiasıyla toplatma kararı çıkarılmasını istedi.

Talebi değerlendiren İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, bildirilerde ‘örgüt propagandası’ yapıldığını belirterek toplatmak kararı verdi.

Reklam

Kararda, “Kürt halkına yönelik sosyal, siyasal asimilasyon ve yok etme politikası, savaşın dolaysız amacı olarak ağırlaştırılacak, Kürt şehirlerinin yakılıp, yıkılması sürecek” ve “İnsanlık dışı uygulamaların, işkencenin adresi olan hapishanelerde, başta İmralı olmak üzere siyasi tutsakların tecrit içinde tecrit edilmesine ve siyasal soykırımına devam edilecek” ifadelerinin de ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ belirtildi.

Kararda, HDP ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.