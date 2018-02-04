Hakim, HDP’li yazara sordu: Kürdistan neresi?

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DOĞU EROĞLU

@DoguEroglu / [email protected]

Sosyal medya paylaşımı yoluyla ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yargılanan araştırmacı-yazar Cemil Aksu’ya hâkim, Facebook’ta paylaştığı notta geçen Kürdistan’ın neresi olduğunu sordu.

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Türkiye’nin son 10 yılındaki yerel ekoloji hareketleri hakkında yazdığı ‘Ekoloji Almanağı’ kitabı geçtiğimiz günlerde yayınlanan araştırmacı-yazar Cemil Aksu’nun, sosyal medya paylaşımları yoluyla ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 2 Şubat 2018 Cuma günü görüldü. Bir Facebook hesabından yayınlanan notu paylaşan Aksu’nun, ‘MLKP propagandası’ yaptığı gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor.

Aynı zamanda HDP Hopa İilçe başkanlığını yürüten Cemil Aksu 11 Ekim 2017’de gözaltına alınıp tutuklanmış, 59 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Cemil Aksu’nun eşi Ezilenlerin Sosyalist Partisi Hopa yöneticisi ve Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç de aynı gün sosyal medya paylaşımları yoluyla ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle hâkim karşısına çıktı.

Bir Facebook hesabı tarafından 31 Ağustos 2017’de yayınlanan “Kazlıçeşme kokardı gülüşleri” başlıklı notta İstanbul-Kazlıçeşme deri sanayi bölgesinde 1980’li yıllardaki işçi mücadelesinden söz ediliyor, Ali Haydar Göçer, İsmail Aydemir ve Hüseyin Akçiçek’in de o dönemde Kazlıçeşme’de deri işçisi olarak çalıştığından bahsediliyordu.

Göçer, Aydemir ve Akçiçek ilerleyen yıllarda çatışmalar sırasında ölmüş, paylaşım da Akçiçek’in 28 Ağustos 2017’de MLKP saflarındayken girdiği çatışmada öldürülmesi üzerine yapılmıştı. Bu notu kendi Facebook hesabından paylaştığı için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla yargılanan Aksu, simaen ve ismen tanıdığı Akçiçek’in ölümü üzerine yazılmış metni bir insanın ölümünden duyduğu üzüntü sebebiyle paylaştığını, Kazlıçeşme’deki deri işçilerinin mücadelesinden bahsedilen notun herhangi bir faaliyeti veya örgütü övücü nitelik taşımadığını söyledi.

‘Kürdistan neresi?’

Duruşma sırasında hâkim ile Cemil Aksu arasında ilginç bir Kürdistan diyaloğu geçti. Yargılamaya konu metindeki “Kürdistan baştan başa kan gölüdür; kayıplar, gözaltılar, infazlar ve sürgünler…” cümlesini vurgulayan hâkim, Kürdistan’ın neresi olduğunu sordu:

Hâkim: “‘Kürdistan baştan başa kan gölüdür’ deniyor. Bu ‘Kürdistan’ neresi?”

Cemil Aksu: “Kürt illeri kastediliyor. Biliyorsunuz, 1990’larda gözaltında kayıplar ve köy boşaltmalar yaşanmaktaydı.”

Hâkim: “Kürt illeri neresidir? Suriye ve Irak mı, yoksa Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki iller mi?”

Cemil Aksu: “Metinde kastedilen muhtemelen Türkiye’dir.”

15 yıl süren ‘göz hapsi’

MLKP üyeliği gerekçesiyle 1996’da tutuklanan ve sekiz yıl cezaevinde kalan Aksu, hakkında hazırlanan iddianamenin ‘arşiv araştırması’ olarak geçen kısmında 1996 itibarıyla ‘MLKP Samsun Alan Sorumlusu’ olarak anılmasına da tepki gösterdi. 15 yıldır yaşadığı Hopa’da sürekli polis takibinde olduğunu ve gerçekleştirdiği tüm kültürel etkinliklerin MLKP’yle özdeşleştirilerek fişlendiğini ifade eden Aksu şöyle konuştu: “Düzenlenen polis fezlekelerinde Hopa’daki tüm faaliyetlerim ‘MLKP’yle bağlantılıymış’ gibi gösteriliyor. Kurduğum Biryaşam Ekoloji ve Kültür Derneği, Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen ve kaymakamın da ziyaret ettiği film günleri etkinlikleri bile ‘MLKP faaliyeti’ olarak değerlendiriliyor.”

Mahkeme aldığı ara kararda Aksu hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

Davanın bir sonraki duruşması 16 Şubat 2018 tarihinde görülecek.