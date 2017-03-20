Hakim ‘FETÖ’den tutuklanmıştı: Cezaevindeki Miraz bebeğin annesi için yeniden yargılama talebi

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, ‘FETÖ üyeliği’ gerekçesiyle tutuklanan bir hakim tarafından ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan tutuklu Gülistan Diken Akbaba ve sekiz aylık bebeği Miraz için adil yargılama talep etti.

HDP Bingöl Milletvekili Özsoy, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde 19 Şubat’tan bu yana annesiyle kalan Miraz bebeğin durumunu TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanlığı’na gönderdiği soru önergesinde Miraz bebeğin sekiz aylık olduğu da hatırlatılarak, “Miraz bebek bu küçücük yaşta yaşadıkları ile Türkiye’deki hukuk düzeninin içinde bulunduğu içler acısı duruma şahitlik etmektedir” dendi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Maltepe ilçe örgütünde 2011’de yöneticilik yapan Gülistan Diken Akbaba, 2013 yılında yargılandığı davadan ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yaklaşık bir buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanma şartıyla tahliye edilmiş, devam eden soruşturmasından altı yıl üç ay hapis cezası çıkmıştı.

Akbaba, 19 Şubat’ta yeniden tutuklanmıştı.

Özsoy’un soru önergesinde, Akbaba’yı bebeği Miraz ile birlikte hapse mahkum eden hakim Mehmet Ekinci, hakim Hikmet Şen ve savcı Yılmaz Kıstı’nın ‘FETÖ/PDY’ örgüt üyeliğinden tutuklu olduğu ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten ihraç edildiği vurgulandı: “Terör örgütü üyesi olmaktan tutuklu, suç uydurmayı kendine meslek edinmiş ve halihazırda meslekten ihraç edilmiş yargı mensuplarının kararı ile Gülistan Diken Akbaba terör örgütü üyesi olarak hapse gönderilmiştir. Siyasal çatışmaların merkezi haline gelmiş yargı kurumlarının on binlerce kurbanlarından biri olan Gülistan Diken Akbaba ve ailesi bu gerçekler ışığında tekrar ve adil bir yargılama talep etmektedir. Miraz bebek bu küçücük yaşta yaşadıkları ile Türkiye’deki hukuk düzeninin içinde bulunduğu içler acısı duruma şahitlik etmektedir.”

Adalet Bakanlığı’nın cevaplaması beklenen sorular şöyle:

1) Gülistan Diken Akbaba ve Miraz bebeğin mağduriyetlerini gidermek ve yeniden yargılanmanın sağlanması için Bakanlık olarak herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

2) Yeniden yargılanma olana kadar Gülistan Diken Akbaba’nın serbest bırakılması için bir girişiminiz olacak mı?

3) Hukuksuz bir karar ile hüküm yiyen annesi yüzünden kendisi de mağdur olan Miraz bebeğin durumu hakkındaki görüşünüz nedir?

4) Meslekten ihraç edilmiş yargı mensuplarının kararları sonucu şimdiye kadar Gülistan Diken Akbaba gibi kaç vatandaşımız tutuklanmış ya da hüküm giymiştir?

5) Şaibeli yargı mensuplarının kararları ile mağdur edilen binlerce vatandaşımızın yeniden ve adil bir şekilde yargılanması için herhangi bir hukuki düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

6) Eğer böyle bir hukuki düzenlemeniz olacaksa, ne zaman? Olmayacaksa, neden?