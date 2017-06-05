‘Hakim durumunu kötüye kullanıyor’: sahibinden.com’a ‘rekabet’ soruşturması

Online ticaret sitesi sahibinden.com hakkında rekabet kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre soruşturmanın gerekçesi olarak sitenin ‘hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullanması’ gösterildi.

Konuyla ilgili bilgi ve belge toplandığını ve bulguların yeterli ve ciddi bulunduğunu açıklayan Rekabet Kurulu’nun açıklamasında, “Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi” dendi.