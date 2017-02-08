Hakemleri alıkoyduğu için yargılanan Trabzonspor’un eski başkanı ‘mağdur’: Bu olay bir komplo

Geçtiğimiz sezon Avni Aker’de oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının ardından verdiği talimatla hakem Çağatay Şahan ve ekibini stadyumda dört saat mahsur tutan dönemin Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, olayın bir komplo olduğunu savundu.

‘Ortamı sakinleştirmelerini söyledim’

İki yıldan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın son duruşmasında yaptığı savunmada, suçlamaları reddeden Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: “Maç sonrasında gerginleşen ortamı haber alınca arkadaşım Ali Uzunay’ı arayarak ortamı sakinleştirmelerini, yardımcı olmalarını söyledim. Ancak ne benim ne de görev yapan diğer arkadaşlarımın maçın hakemlerinin alıkonulması yönünde bir eylemleri olmamıştır. Bu olay bir komplodur.”

Ne olmuştu?

Hakem Çağatay Şahan ve ekibi, Trabzonspor’un kendi evinde oynadığı Gaziantepspor maçında son dakikada penaltı olduğu ileri sürülen pozisyona ‘devam’ kararı verince Hacıosmanoğlu’nun talimatıyla stadyumdan çıkarılmamış, dört saatin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ricası üzerine hakemlere çıkış izni verilmişti.

Hacıosmanoğlu, hakemlerin bırakılmasını rica eden Erdoğan’ı, “Saygı duyduğum ve gönül bağım olan, onun için ölmeye hazır olduğum” sözleriyle nitelemişti.

Maçın ardından hakemleri ve federasyonu eleştiren Trabzonspor Başkanı, “Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez. Yıllar önce tövbe edip bıraktığım mesleğim vardı, sanırım o günlere geri dönmem gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.