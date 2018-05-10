Hakemi itip yumruk gösteren Arda Turan’a 16 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir-Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı itip kırmızı kart gören, daha sonra da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yumruğunu gösteren Arda Turan’a 16 maç ceza verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçına Arda Turan damgasını vurmuştu.

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Karşılaşmanın son bölümlerinde kendisine yapılan bir müdahale sonrasında faul bayrağını kaldırmayan yardımcı hakemin üzerine yürüyüp hakemi iten Arda kırmızı kart görmüştü.

Gördüğü kırmızı kart sonrasında da orta hakemin üzerine yürüyerek yumruk hareketi yapan Arda Turan’ı takım arkadaşları zorlukla sakinleştirerek soyunma odasına götürmüştü.

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Arda Turan şu maddelerle PFDK’ya sevkedilmişti: “MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu ARDA TURAN’ın aynı müsabakadaki müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik ‘hakareti ve tehdidi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Arda Turan ilk olarak sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36’ncı maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmişti.

36’ncı maddede şu ifadeler yer alıyor: “Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası verilir. Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde; Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.”

Arda ikinci olarak da ‘hakareti ve tehdidi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41’inci maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmişti.

41’inci maddede de şu ifadeler yer alıyor: “TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan; futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.”

PFDK daha önce de TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır’a fiziki müdahalede bulunan Galatasaraylı Engin Baytar’a 11 maç ceza vermişti.

Baytar, 12 Ağustos 2012’de Erzurum’da Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında kırmızı kart gördükten sonra hakem Cüneyt Çakır’a fiziki müdahalede bulunmuştu.