‘Hakem hatalarını biz de yaşıyoruz’ diyen Abdullah Avcı: Artı ve eksileri tartsak hemen hemen dengede olur

Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, hakem hatalarının değil oyun kalitesinin konuşulması gerektiğini savundu.

‘Oyuncu da hata yapıyor, ben de, hakem de’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Hakem hatalarını biz de yaşıyoruz, başkaları da yaşıyor” diyen Avcı, şöyle devam etti: “18 takım için de artıları ve eksileri tartsak, hemen hemen dengede olur. Ben bunları konuşmak istemiyorum çünkü olay farklı noktalara gidiyor. Futbol hatalar oyunudur. Ama oyunun genelinde Başakşehir nasıl oynamış, neler yapmış, bunlara bakmak gerekiyor. Oyuncu da hata yapıyor, ben de yapıyorum, hakem de yapıyor.”

‘Daha efektif oynadık’

Galatasaray karşısında merkeze baskı yaparak pozisyon üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Avcı, şunları söyledi: “İkinci golü de böyle bulduk. Bugün ligde oynayan altı isim kadroda yoktu. Ama bu rotasyon değil. 19 maç sağlıklı giden bir oyuncu grubunun yanında, diğer isimlerin de forma giymesi gerekiyordu. Oyunda üçüncü ve dördüncü golü bulabilecek fırsatlar bulduk. Çabuk top kayıpları yaptık, biraz baskı yedik ancak Galatasaray boşluk bulamadı. Oyuncularım, son 10 dakika dışında oyuna hakim oldu. Galatasaray, oyunun genelinde topla daha fazla oynayan ekip olarak görünse bile, daha efektif oynayan bizdik.”