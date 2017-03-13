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Yaramazlara biraz batar!

   
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Hakem hataları Luce’ye Cem Papila’yı hatırlattı: Bunları Türkiye’de de yaşadım, sezon sonu ayrılmak zorunda kaldım 

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit’i çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu hakem hatalarına tepki gösterirken, Beşiktaş’ın başında olduğu 2003/04 sezonunun 18’inci haftasındaki Samsunspor maçını hatırlattı.

‘Bazı şeyleri görmezden gelemem’

Fotoğraf: Reuters

Ajansspor’un haberine göre deplasmanda Amkar’a 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, hakemin verdiği kararların skoru doğrudan etkilediğini savunan Luce, “Ben bunları geçmişte Türkiye’de yaşadım. Beş oyuncumun atıldığını gördüm ve sezon sonu sırf bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Bazı şeyleri görmezden gelemem” diye konuştu.

Ne olmuştu?

İnönü Stadı’nda 25 Ocak 2004’te oynanan ve hakem Cem Papila’nin siyah-beyazlı beş oyuncuya kırmızı kart gösterdiği karşılaşmayı Samsunspor hükmen 4-0 kazanmıştı. Bu maçın ardından büyük bir düşüş yaşayan Beşiktaş, sezonu sekiz mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlarken, ligin ikinci yarısında sadece 19 puan toplayabilmişti.

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