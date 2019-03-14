Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakem Aydınus’a 30 gün hak mahrumiyeti

Maç sonrasında yardımcı hakemle küfürleşen hakem Fırat Aydınus’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

FotoğraF: DHA

Aydınus ile yardımcısı hakem Yusuf Bozdağan, Süper Lig’de 3 Mart’ta oynanan Malatyaspor-Başakşehir maçının ardından küfürleştikleri iddiasıyla Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

Reklam

PFDK, bugün sevkler hakkında verdiği kararları açıkladı.

Buna göre Aydınus’a ‘futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle’ 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Aynı gerekçeyle Bozdağan da 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...