Hakaret iddiasıyla açılan davada İmamoğlu’nun iki yıla kadar hapsi istendi

Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında altı aydan iki yıla yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: İBB

Ordu’da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran’da İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma yaşanmıştı.

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Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden İmamoğlu, yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söylemişti.

Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6’ncı duruşmasında esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları amacıyla süre vererek, duruşmayı 17 Mart’a erteledi.