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Yaramazlara biraz batar!

‘Hakaret’ davası açılan Kılıçdaroğlu: Bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğim

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davasıyla ilgili “Bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye kararlıyım. Tek başıma bile kalsam mücadeleye devam edeceğim” dedi.

ODTÜ’nin bu seneki mezuniyet töreninde her yıl olduğu gibi mesaj içeren pankartlar taşınmış, bazı öğrenciler de 14 yıl önce yayınlanan bir karikatüre atıfla ‘Tayyipler Alemi’ başlıklı pankartla yürümüştü. Pankart nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi tutuklanmıştı.

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Kılıçdaroğlu dünkü grup konuşmasında ODTÜ’lülere destek vererek karikatürü tweet atacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu hakkında bu tweet nedeniyle ‘Erdoğan’a hakaret’ten soruşturma başlatılmıştı.

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‘İster Erdoğan, ister bütün tayfası gelsin’

İHA’nın aktardığına göre Çorlu’da konuşan Kılıçdaroğlu şöyle dedi: “Aziz Nesin’lik bir olay. Ne hakareti kardeşim, ne hakareti savcı, savcı değil Erdoğan. Bildiğimiz Erdoğan. Onun talimatıyla davalar açılıyor, onun talimatıyla sözde biz mahkum olacağız. Mahkum etmezseniz namertsiniz. Ben şuna karar verdim; bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye kararlıyım. Tek başıma bile kalsam mücadeleye devam edeceğim. İster Erdoğan, ister bütün tayfası gelsin sonuna kadar mücadelemi yapacağım. Bu benim namus borcumdur.”

‘O davaların tamamını kazanacağım’

Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili aleyhine açtığı davada 359 bin lira manevi tazminat cezasına hükmedildiğini hatırlatan CHP lideri, “O hakim şunu çok iyi bilsin; benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, ben öyle o tür davalara pabuç bırakmam. Sonuna kadar mücadele ederim. Sonuna kadar mücadele etmek demek; tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak demektir. Benim görevlerinden bir tanesi de budur. Hatta en önemli görevi budur; tüyü bitmemiş yetimin hakkını, mahkeme kararlarına rağmen koruyacağım. O davaların tamamını kazanacağım. Bir üst mahkemenin veya diğer mahkemelerin lehime verdiği kararları o hakimin suratına çarpacağım ben. Beni korkutacağını mı sanıyor?” diye konuştu.

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