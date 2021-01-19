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Yaramazlara biraz batar!

Hakan Şükür’ün babasına ‘FETÖ’ye yardım’dan üç yıl bir ay hapis cezası

Eski futbolcu ve AKP milletvekili Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür, ‘FETÖ’ye yardım suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmadı.

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Duruşmada söz alan sanık avukatları, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, ‘suç isnadının temel dayanaklarından gizli tanığın mahkemeye getirilemediğini ve tanık koruma programından da çıkarıldığını’ ifade etti. 

Müvekkilleri hakkında ilgili resmi makamlardan alınarak mahkemeye sunulan raporlarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını söyleyen avukatlar, Selmet Şükür’ün yargılanmasının tek nedeninin oğlu Hakan Şükür olduğunu savunarak sanığın beraatini ve mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla dava açılmışsa da eylemlerin ‘örgüte yardım’ kapsamında olduğu gerekçesiyle hapis cezasına hükmetti.

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Sanığın mal varlıklarının müsadere edilmesi talebinin reddini kararlaştıran heyet ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

12 Ağustos 2016’da gözaltına alınan Selmet Şükür ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016’da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İddianamede sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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