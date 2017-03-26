Hakan Şükür’in ihracına karşı çıkan kongre üyesi: İktidarın yanılma hakkı var da Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın?

DHA muhabiri ve Galatasaray kongre üyesi Kadir Çetinçalı, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Hakan Şükür’ün ‘FETÖ’ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kulüpten ihracına karşı çıkarken, AKP iktidarının ‘Kandırıldık’ söylemine atıf yaptı.

‘Bu tarihi lekeye izin vermeyelim’

Mali genel kurulda ihraçlarla ilgili oylama öncesinde yaptığı konuşmada, “Kimse 20’li yaşlarının başında iki üç futbolcusu bir cemaate takıldı gitti diye Galatasaray’ı suçlayamaz, yönlendiremez” diyen Çetinçalı, şöyle devam etti: “Galatasaraylılar olarak biz bunu üzerimize alamayız. 15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın? Bu tarihi lekeye izin vermeyelim.”