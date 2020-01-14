Hakan Şükür ABD’de Uber şoförü oldu

Eski milli futbolcu Hakan Şükür’ün ABD’de Uber şoförlüğüne başladığı öğrenildi.

Fotoğraf: Youtube

17 Aralık 2014 yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından bir gün önce AKP’den istifa eden eski İstanbul milletvekili Şükür’e, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 2017 yılında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 2015 yılında ABD’ye giden Şükür’ün, yargılandığı hakaret davasında hakkında yakalama kararı çıkmıştı.

Reklam

Alman yayın kuruluşu Welt Am Sonntag’a konuşan Şükür, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine dahil olmakla suçlandıktan sonra hayatının çok zorlaştığını söyledi.

Türkiye’de milyonlarca dolarlık mülkü olduğunu ancak hepsine el konulduğunu kaydeden Şükür, artık Uber şoförlüğü yaparak ve kitap satarak hayatını idame ettirdiğini belirtti.