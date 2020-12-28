Hakan Kara: İktisat tarihimize kara leke olarak geçecek bu dönemi sakın unutmayalım

Sıkı para politikası verimlilik konusunu, sığ piyasaları, düşük rekabeti, üretim yapısını çözemez. Fakat çözümleri üretmek için uygun zemini sağlar ve zaman kazandırabilir. Kesin sonuç istiyorsak önce merkez bankasının işini yapmasına izin verilmesi, sonra da hukukun ve liyakatin hâkim olduğu bir kurumsal yapı oluşturulması gerekmekte. Mevcut koşullarda fazla iyimser olmak için henüz güçlü gerekçeler bulunmuyor.

Yine de TCMB’nin yeni bir başlangıçla fiyat istikrarı yönünde tutarlı bir perspektif ortaya koyduğunu gözden kaçırmamak lazım. Merkez Bankası güçlü bir taahhütte bulundu ve gerçekçi bir iletişimle gerekli ilk adımları attı. Geçmişin izlerini tamamen silemese de tek başına çözüm olmasa da bu çabalar kendi başına desteklenmeyi hak ediyor.

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Faiz artışını sorgulayanlara saygı duyuyorum. Fakat bu dönemde asıl eleştirilmesi gereken TCMB’nin faiz artırımından ziyade ülkeyi bu zor tercihle baş başa bırakan yakın dönemdeki aymaz politika yaklaşımıdır. İktisat tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu dönemi sakın unutmayalım, unutturmayalım; tartışmaların yanlış yere çekilmesine izin vermeyelim.

Hakan Kara’nın yazısı