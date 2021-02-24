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Yaramazlara biraz batar!

Hakan Güneş: Uzaya da gideriz, Ay’a Evrenot da çıkartırız ama önce üniversitenin kapısından kelepçeyi çıkaracağız

Uzaya da gideriz, Ay’a Evrenot da çıkartırız. Ama önce üniversitenin kapısından kelepçeyi çıkaracağız, yurtdışından alınacak teknolojinin üstüne yerli damga basmayı proje diye kabul etmeyeceğiz. Bu haliyle uzay programımızın yerli olan tek kısmı propagandadır. Bu modeli İran ve Birleşik Arap Emirlikleri “milli” diye yıllardır uyguluyor, propaganda ediyor. Onlara benzeyecek bir program uygulayacak isek baştan geçmiş olsun.

Hakan Güneş’in yazısı

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