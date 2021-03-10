Hakan Güneş: AKP sözcülerince tekrarlanan çağrılar Kahire’de nasıl yankılanıyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ardı ardına Mısır’la ilişkilerde ‘çıkarlara dayalı işbirliği‘ çağrıları yapılıyor. Aslında 2013’ten beridir son derece gergin devam eden Ankara-Kahire ilişkilerine yönelik Erdoğan hükümetinin ilk çağrısı da değil. 2017’den bu yana bazı söylemsel yumuşama sinyalleri verilmişti. En son geçtiğimiz eylül ayında yapılan işbirliği çağrısında Mısır ‘İhvan‘ önkoşulunu ortaya koymuş bu çerçevede işbirliği yürüttüğü Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile ortaya koydukları ‘terörizmle mücadele‘ çerçevesine gönderme yapmıştı.

Ankara’nın Mısırla normalleşme ve işbirliği çağrıları ülkenin Biden dönemine yenilenmiş bir imajla girme çabasının mı sonucu yoksa çeşitli dış politika başlıklarında gerçek bir işbirliği arayışını mı yansıtıyor? Daha da önemlisi AKP hükümet sözcülerince tekrarlanan bu çağrılar Kahire’de nasıl yankılanıyor? Mısır-Türkiye ‘normalleşmesi‘ mümkün mü?

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Hakan Güneş’in yazısı