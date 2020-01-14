Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Rusya’nın başkenti Moskova’da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tümgeneral Ali Memlük, dün ‘yıllardır ilk kez resmi olarak’ bir araya geldi.

İsmini vermek istemeyen bir Türk yetkili Reuters’a Fidan ile Memlük arasında ‘terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye karşı Fırat’ın doğusunda birlikte çalışma ihtimali’nin görüşüldüğü bilgisini paylaştı.

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Suriye’nin resmi haber ajansı SANA ise Memlük’ün mevkidaşını Suriye’nin bölgesel bütünlüğüne, egemenliğine ve özgürlüğüne saygı duymaya ve bölgeden tüm birliklerini çekmeye davet ettiğini belirtti.

Türkiye-Suriye ilişkileri

Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaşta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı ayaklanan gruplara destek veriyor.

Suriye’nin müttefiği Rusya ve İran ise Esad’ın görevde kalmasını sağlamış, ABD askerlerinin de bölgeden çekilmesiyle Türkiye’nin kuzeyden ilerlemesine karşın Rusya’nın desteklediği Suriye ordusu da isyancıların elindeki bölgelerde ilerlemeye başlamıştı.

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Türkiye, terör örgütü saydığı YPG’nin Fırat’ın doğusunda kalan bölgeden çekilmesini isterken, sınır güvenliğinin sağlanması ve Türkiye’deki sığınmacıların bir kısmının yerleştirilmesi için bir tampon bölge oluşturmak üzere bu bölgeye askeri operasyonlar yapılmıştı.

Suriye hükümetiyse, operasyonlar sonrası Türkiye’nin ülkenin kuzeyinde askeri varlığını sürdürmesinden rahatsızlığını dile getirirken, TSK unsurlarının buradan çekilmesini talep ediyor.