Hakan Çelik: ‘Türkiye’yi NATO’dan atalım’, ‘Ambargo uygulayalım’ gibi çatlak sesler yükselmeye devam ediyor

(Bugünkü NATO zirvesi) Bazı üyeler Macron kadar olmasa da Türkiye’ye eleştiriler getirirken NATO ittifakının genelinde ise Türkiye’nin vazgeçilemez bir ortak olduğu görüşü yaygın. Bu fikri paylaşanların başında da Avrupa’nın ekonomik motoru durumundaki Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türk tezlerine yakın duran, tartışmaları konularda bile Ankara ile diyaloğun sürmesinden yana olan önemli bir isim.

Buna rağmen, “Türkiye’yi NATO’dan atalım”, “Türkiye’ye ambargo uygulayalım” gibi çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. İngiliz The Economist dergisi bu şartlar altında İncirlik’te nükleer silah tutulmasının sıkıntı yarattığını iddia eden bir yazı yayınladı.

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Hakan Çelik’in yazısı