Hakan Çelik: Türkiye askeri gücünü ortaya koymazsa diplomasi masasında yer bulamaz

Suriye konusunda bugüne kadar gelişmeler Ankara’nın istediği veya beklediği yönde gelişmedi. Beşar Esad rejimi İran ve Rusya’nın büyük yardımıyla ayakta kaldı. ABD ve Avrupa savaşın başındaki pozisyonlarını terk etti.

NATO müttefikimiz ABD, mali ve askerî açıdan terör örgütünü açıkça destekledi. Bunun sonucunda PKK-YPG güç kazandı hatta hakim oldukları bölgelerde nüfus yapısını değiştirmeye cüret etti.

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“İstenen olmadı ve müttefikler sözlerini yerine getirmedi” diye oturup beklemek söz konusu olamaz. Gerekli hâllerde Türkiye askerî gücünü ortaya koymazsa diplomasi masasında ve coğrafyanın geleceğinde kendisine yer bulamaz.

Hakan Çelik’in yazısı

