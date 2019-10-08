Hakan Çelik: Trump’ın sert sözleri ABD’deki tepkileri hafifletmek amaçlı

ABD yönetiminin, içeriden ve dışarıdan gelen her türlü itiraza rağmen Türkiye’nin taleplerine daha fazla direnememesinde ABD Başkanı ve Türk Cumhurbaşkanı arasındaki yakınlığın ciddi katkısı var. Cumhurbaşkanı bu havayı daha da sağlamlaştırmak için gelecek ay Washington’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan’ın ABD’deki temaslarında ikili ilişkileri daha da güçlendirecek bazı adımlar atılabilir.

Hatta Patriot’lar ve F-35’ler konusunda farklı gelişmeler olabilir. Diğer taraftan seçim dönemine giren ABD’de Başkan’ın Erdoğan’la birlikte hareket ediyor olması nedeniyle meydan okumalarla çok karşılaşacağına şüphem yok. Beyaz Saray’dan bu süreçte denge kurmak adına zaman zaman Türkiye’nin hoşuna gitmeyecek açıklamalar da gelebilir.

Reklam

Trump’ın dün Türkiye hakkındaki çok sert ve ölçüsüz sözleri de büyük oranda ABD içinde oluşan tepkileri hafifletme arayışından kaynaklanıyor.

Hakan Çelik’in yazısı