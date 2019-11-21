Hakan Çelik: Savunma alanında alternatifsiz değiliz

Savunma sanayii, Türkiye’nin son yıllarda en fazla atılım yaptığı endüstri kolu. Yerlilik oranında yüzde 70’e, ihracatta da 3 milyar dolarlık hedefe yaklaşıldı. 5 Türk şirketi savunma alanında dünyada ilk 100 arasına girmeyi başardı. Bunlar; Aselsan, STM, Roketsan, TUSAŞ ve BMC. Türkiye için hayati önemdeki bu konuyla ilgili en son bilgileri CNN Türk’teki hafta sonu programıma konuk olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir paylaştı.

Canlı yayında, sürü hâlinde operasyon düzenleme becerisine sahip olan İHA’ları ilk kez gösterdik. Yapay zekâ katılmış İHA’lar, hafızalarına yüklenmiş haritalarla zemini karşılaştırıp hedeflerini bulabiliyor. İHA’lardan bir tanesi lider vazifesini görürken bazıları kamikaze, yani intihar saldırısı düzenleyebiliyor.

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Hakan Çelik’in yazısı