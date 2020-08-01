Hakan Çelik: Salgın sonrasında dünyada kısa vadeli işbirlikleri artacak

Görebildiğim kadarıyla COVID-19 sonrasında, dünyada ihtiyaçlardan doğan kısa vadeli sonuç odaklı işbirlikleri artacak. Bu kapsamda NATO gibi uluslararası kurumlar, önemini muhafaza etmeye devam edecek. Fakat müttefikleri arasında farklı güvenlik ve tehdit algılarının olması nedeniyle Ankara-Washington ve Ankara- Avrupa Birliği ilişkilerinde bu gerçekleri de görerek yeni bir sayfa açılması gerekli.

Hakan Çelik’in yazısı