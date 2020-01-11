Hakan Çelik: iPhone, Jobs’un, ‘telefonu yeniden icat ediyoruz’ tezini haklı çıkardı

Apple’ın kurucusu Steve Jobs, bundan tam 13 yıl önce, 9 Aralık 2007’de iPhone’u tanıtmıştı. California’da büyük merakla beklenen sunumunda “Biz telefonu yeniden icat ediyoruz” demişti. Birçoklarına göre bu hayli iddialı bir ifadeydi. Kısa süre içinde olağanüstü kabul gören ve büyük satış başarısı yakalayan iPhone, Jobs’un tezini haklı çıkardı.

Steve Jobs’un hedeflediği şey, kullanımı kolay ve gerçekten akıllı bir telefon üretmekti. Klavyeyi ortadan kaldırarak işe başladı. O dönemde sıkı bir BlackBerry kullanıcısı olduğum için bu fikre alışmak bana başta biraz zor gelmişti. Zaman içinde bir Apple fanı hâline geleceğimi nereden bilebilirdim. Telefonun sadece tek bir butonu vardı ve klavyenin yerini alan dokunmatik ekrandan bütün fonksiyonlara kolaylıkla erişilebiliyordu.

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Hakan Çelik’in yazısı