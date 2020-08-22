Hakan Çelik: Fatih sondaj gemisinde bir Hırvat, bir İskoç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 320 milyar metreküplük rezerve ulaşıldığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yaptığı açıklamaya göre bölgede daha geniş ve derin noktalarda yapılacak yeni sondajlar sayesinde başka zengin yataklara da ulaşmak mümkün. (…)

Bakan Dönmez dün Fatih sondaj gemisinden yaptığı konuşmada yerli ve yabancı uzmanlara baskı yapıldığını ancak buna boyun eğmeyen iki Avrupa Birliği vatandaşı uzmanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini söyledi. (…)

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O kişilerin hangi ülkelerden olduğunu soruşturdum, birinin Hırvat, diğerinin İskoç (Birleşik Krallık) vatandaşı olduğunu öğrendim.

Hakan Çelik’in yazısı