Hakan Çelik: Batı, Rusya ve Türkiye’nin karşı karşıya gelmesini fırsata çevirmek istiyor

Türkiye’nin Suriye ile açıkça savaşa girme riski ortaya çıkınca üst üste “Yanınızdayız” mesajları gelmeye başladı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Ankara temasları sırasında bizi bağrına bastı. Suriye’de rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan askerler için neredeyse ağlayacaktı.

Batı’nın bu ani tutum değişikliğinin sebebi açık: Son yıllarda olağanüstü şekilde yakınlaşan Türkiye ve Rusya, uzun süredir ilk kez karşı karşıya geldi. Bu durumu fırsata çevirmek istiyor, Ankara ile Moskova arasında bir kırılma yaşanmasını bekliyorlar.

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Hakan Çelik’in yazısı