Hakan Çelik: Avrupa tutumunu sürdürdüğü müddetçe göç ve insan kaçakçılığıyla tek başına mücadele etmek zorunda

Yaşadıkları coğrafyada acı, savaş, kan ve gözyaşı içinde kalan, diktatörlerin yönetiminde ezilen insanlar, yaşamak için bir yolunu bulup mutlaka Batı’ya kaçacak. Türkiye bu kaçışları önlemek için bugüne kadar çok çalıştı. Ankara bir yandan terörle mücadele ediyor, diğer taraftan 4 milyon sığınmacının her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye’yi iki konuda da yalnız bırakan, tam tersine tehdit eden ve yaptırım uygulayan Avrupa, bu tutumunu sürdürdüğü müddetçe göç ve insan kaçakçılığı sorunlarıyla da tek başına mücadele vermek zorunda kalacak.

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Hakan Çelik’in yazısı