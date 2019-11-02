Hakan Çelik: Avrupa siyasi çöküşün eşiğinde

Avrupa dünya ekonomisinde, sosyal ve kültürel hayatında büyük etkiye sahip olmakla birlikte siyasi arenada gittikçe güç kaybediyor. Almanya’da Angela Merkel’in başbakanlığı sonrasında ne olacağını kimse bilmiyor. New York Times Gazetesi’nin ifadesiyle “zombi” şeklinde görev yapmaya çalışan Alman hükümeti paralize olmuş durumda. İngiltere’deki Brexit krizi tarihin en büyük skandallarından birine dönüştü.
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İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki bazı seferlerini kötü hava şartları nedeniyle iptal etti. İptal edilen seferler şöyle: BUDO 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10:00 […]
CHP’den gençlik raporu: Her 100 üniversite mezunundan 26’sı işsiz
CHP’nin hazırladığı Gençlik Raporu’na göre son 15 yılda üniversite mezunu işsiz sayısı 97 bin 545’ten 1 milyon 340 bine yükseldi.
Büro Memur-Sen üyesi Meclis çalışanları: Emekli olunca çocuklarımız işe alınsın
Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, Meclis’te emekli olan personelin yerine çocuklarının alınmasını önerdi.
Başka dosya nedeniyle cezaevinden çıkmayacak: Demirtaş’a tahliye kararı
HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, dört yıl sekiz ay hapis cezası aldığı dosyada tahliye edildi. Ancak HDP’li siyasetçi başka bir dosyada tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, cezası kesinleşen davasında denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Ancak Ankara başsavcılığı yeni bir soruşturma başlatmış, Demirtaş o dosyadan tutuklanmıştı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine […]
Esad: Kuzeydoğu Suriye’nin devlet otoritesine dönmesi gerekiyor
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD birliklerinin aniden çekilmesinden sonra hükümetinin nihai hedefinin, Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolündeki bölgeler üzerindeki devlet otoritesini yeniden tesis etmek olduğunu; ancak bunun kademeli olmasını beklediğini söyledi.