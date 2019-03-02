Hakan Çelik: AB ile Türkiye ittifakının küresel sisteme denge getireceğine inanıyorum

Dış politikada klasik paradigmanın değişmesi büyük oranda Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle başladı.

İran, Venezuela, Suriye, Irak, Hindistan, Pakistan, Doğu Akdeniz, İsrail ve ticaret savaşları gibi tansiyonun yükseldiği konularda Ankara bağımsız bir tutum ortaya koymaya çalışıyor. Türkiye’nin çizgisi kimi zaman Batı kimi zaman da Avrasya blokuyla paralel gidiyor. Ben küresel sisteme denge getirecek adımın Avrupa Birliği ile Türkiye ittifakı olacağına inanıyorum. Tabii AB, Türkiye’ye 16. yüzyıl kafasıyla bakmaktan vazgeçerse! Bugüne kadar Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkışıyla bilinen İtalyan hükümeti tarafından parlamentoya sunulan bir raporda, AB’nin genişlemesinin Türkiye’yi de kapsaması gerektiği savunuluyor. Bu girişim, bazı çevrelerin yeni dünyanın stratejik gerçeklerini fark ettiğinin habercisi olabilir.

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Hakan Çelik’in yazısı